Madeira assinala Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres

A Madeira assinala amanhã, 25 de Novembro, o Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres, através de uma iniciativa promovida pelo Instituto de Segurança Social da Madeira, ISSM, IP-RAM, que conta com a participação da Secretária Regional de Inclusão Social e Cidadania, Augusta Aguiar.

Na sessão de abertura marcada para as 9h30, serão apresentados os resultados da avaliação final do II Plano Regional Contra a Violência Doméstica 2015-2019. Será ainda assinada a Carta de Compromisso relativa à elaboração do III Plano Regional Contra a Violência Doméstica 2021-2025.

A iniciativa conta ainda com um webinar alusivo ao tema ‘Violência no Namoro: O que os Pais precisam Saber’, proferido por Rui do Carmo, Procurador da República Jubilado e Marlene Matos, Docente na Universidade do Minho.