Vem aí a depressão 'Clement'

Segundo o IPMA o comunicado que já está em vigor, é válido entre as 18h33 de hoje, embora só se sintam os efeitos a partir de amanhã, e as 23h59 da próxima terça-feira.

"No seguimento dos critérios de emissão estabelecidos para a nomeação de tempestades da época 2020-2021, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera - IPMA nomeou a depressão CLEMENT, que se prevê estar centrada em 34°N e 18°W no dia 30 de Novembro de 2020 às 09:00UTC, com uma pressão atmosférica ao nível médio do mar prevista no seu centro de 995 hPa", explica em termos técnicos.

"Os efeitos desta depressão serão essencialmente sentidos no arquipélago da Madeira, prevendo-se o agravamento das condições meteorológicas a partir da tarde de amanhã, dia 29", explica. "Assim, entre dia 29 e 1 de Dezembro, estão previstos aguaceiros por vezes fortes que podem ser acompanhados de trovoada".

No dia 29, o vento soprará moderado a forte (20 a 40 km/h) do quadrante oeste, com rajadas até 70 km/h, tornando-se forte (40 a 50 km/h), com rajadas até 90 km/h, nas terras altas, a partir da tarde.

No dia 30, espera-se um aumento da intensidade do vento para moderado a forte (35 a 45 km/h) de sudoeste, com rajadas até 90 km/h, sendo forte (40 a 55 km/h) com rajadas até 115 km/h, nas terras altas.

Prevê-se também um aumento da agitação marítima, com uma altura significativa das ondas de 5 a 6 metros no dia 30.

Tendo em conta o agravar da situação meteorológica na região do arquipélago da Madeira, recomenda-se o acompanhamento da previsão e dos avisos meteorológicos ao longo dos próximos dias.

Veja aqui a previsível evolução do 'Clement' nos próximos dias.