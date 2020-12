Várias escolas retomam normalidade após 'susto' com a Covid-19

São vários os estabelecimentos de ensino que, nos próximos dias, retomam a normalidade, após algumas situações relacionadas com a Covid-19.

Em alguns casos, os testes negativos permitiram tranquilizar alunos e os encarregados de educação, facilitando, assim, o regresso às actividades lectivas presenciais.

É o que acontece com uma turma de 12 alunos da Escola Secundária Jaime Moniz, após o aluno referenciado a 29 de Novembro ter testado negativo. A turma retoma, por conseguinte, as aulas presenciais.

Situação semelhante aconteceu com os dois funcionários da Escola Básica e Secundária de Machico que haviam contactado com um colega que testou positivo, e que desde o passado dia 30 estavam em isolamento domiciliário. O resultado negativo no teste de diagnóstico ditou o regresso ao trabalho.

Planeta das Crianças retoma normalidade

O dia de hoje ficou, também, marcado pelo regresso ao infantário dos alunos, da educadora e das duas auxiliares da sala do 'Planeta das Crianças' que, por prevenção, estiveram confinados desde 16 de Novembro, altura em que pelo menos três casos de Covid-19 levaram ao reforço das medidas já em vigor naquele estabelecimento de ensino.