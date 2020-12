Funcionária do Sector das Águas de Santa Cruz com Covid-19

Foi através de comunicado que a Câmara Municipal de Santa Cruz deu conta, esta quarta-feira, que uma funcionária do sector das águas daquela autarquia testou positivo para a Covid-19. O contágio terá ocorrido em contexto familiar, onde já havia sido identificado um outro caso positivo da nova doença.

Neste momento está em curso a investigação epidemiológica e o rastreio dos contactos mais próximos, tarefa que está a ser levada a cabo pelo delegado de saúde do concelho. Não está, ainda, decidido que funcionários terão de ser submetidos ao teste de diagnóstico.

A Câmara de Santa Cruz salienta que “já foram reforçadas todas as medidas preventivas que constam do Plano de Contingência desta autarquia, em vigor desde Março do corrente ano”. De entre essas medidas, foi recordada a importância do uso obrigatório de máscara, do distanciamento social, da higienização das mãos e da etiqueta respiratória.

De acordo com as indicações da autoridade de saúde local, “não é considerado prioritário nem adequado o envio de qualquer trabalhador para isolamento domiciliário, a não ser o trabalhador que testou positivo”, além disso, “não está também indicado o encerramento de qualquer serviço”.

No comunicado, a Câmara, conforme o veiculado pela autoridade de saúde, refere que “desde que as pessoas tenham cumprido as normas do plano de contingência, nomeadamente o uso de máscara, não existe risco efectivo de contágio”.

As medidas implementadas poderão ser alteradas em função do evoluir da investigação epidemiológica que está a ser levada a cabo.