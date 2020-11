Fraudes no acesso a fundos europeus na mira da Polícia Judiciária

O Ministério Público e a Polícia Judiciária desenvolvem, na Região Autónoma da Madeira e em território continental, 21 buscas domiciliárias e não domiciliárias relacionadas com um inquérito do Departamento Central de Investigação e Acção Penal, no qual se investigam factos susceptíveis de integrar crimes de fraude na obtenção de subsídio, em matéria de fundos europeus.

Devido ao crescimento de casos de transmissão local da COVID-19 no Concelho, o Município de Câmara de Lobos elevou hoje o nível de alerta municipal.

A Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia emitiu hoje um comunicado em que afirma, sobre os casos de Covid-19 nos estabelecimentos de ensino da Região, que “não existe descontrolo ou cadeias de transmissão activas” nas escolas da Madeira.

O IPMA elevou a laranja o aviso de agitação marítima na costa Norte da Madeira e Porto Santo a vigorar entre as 03:00 e as 13:00 de sexta-feira, dia 27, mantendo o aviso amarelo a partir das 15:00 de amanhã, quarta-feira.

A Madeira assinala amanhã, 25 de Novembro, o Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres, através de uma iniciativa promovida pelo Instituto de Segurança Social da Madeira.