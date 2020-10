Três escolas da Madeira com casos positivos de covid-19

A Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia (SRE) acaba de avançar que "foram activados os planos de contingência das Escolas Básicas e Secundárias Dr. Ângelo Augusto da Silva (EBSAAS) e Gonçalves Zarco (EBSGZ) e Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes (EPFF), na sequência do resultado positivo do teste para a covid-19 de alunos destes estabelecimentos de ensino".

O comunicado de imprensa vem confirmar, assim, o caso positivo na Escola da Levada, noticiado pelo DIÁRIO.

A tutela explica que, de acordo com os referidos planos de contingência e com as determinações da autoridade regional de Saúde, "um conjunto de 35 alunos, 25 de uma turma da EBSAAS e 10 da EPFF, foram identificados para realização de testes".

Aluno da 'Gonçalves Zarco' não foi à escola esta semana

De realçar que, de acordo com a mesma fonte, "o aluno da EBS Gonçalves Zarco testado positivamente não frequentou as aulas durante esta semana, pelo que a respectiva turma realizou e continuará a realizar a sua actividade letiva com normalidade".

"Com excepção para o conjunto de alunos supracitado, que será submetido a testagem e que, como tal, não comparecerá nas respectivas escolas, os estabelecimentos de ensino em referência funcionarão num plano de normalidade, estando assegurada a realização das atividades letivas habituais, em condições de segurança", ressalva a Secretaria.

Turma que manteve contacto com o aluno infectado da 'Bartolomeu Perestrelo' já regressou às aulas

Refira-se ainda que uma das duas turmas da Escola dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos Bartolomeu Perestrelo, que se encontravam em isolamento - conforme noticiou o DIÁRIO na semana passada - já regressou à actividade escolar normal na passada terça-feira.

Duas turmas em isolamento na Bartolomeu Perestrelo Vai ser emitido comunicado às 11 horas sobre o caso que marca a actualidade Orlando Drumond , 19 Outubro 2020 - 10:14

Segundo o executivo, a outra turma (a do aluno que testou positivo para a covid-19) deverá fazê-lo na próxima segunda-feira (dia 2 de Novembro).