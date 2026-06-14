CDU defende estratégia regional para a soberania alimentar da Madeira

A CDU esteve hoje no Mercado do Santo da Serra para defender a criação de uma estratégia regional orientada para a soberania alimentar da Região Autónoma da Madeira.

Na ocasião, o dirigente da CDU, Ricardo Lume, alertou para “a falta de estratégias e medidas concretas para combater o abandono das atividades agrícolas e agropecuárias e para incentivar a produção regional de bens alimentares essenciais”, considerando que esta realidade assume “cada vez maior relevância no atual quadro internacional e nacional, deixando os cidadãos mais vulneráveis num domínio essencial da vida”.

Ricardo Lume sublinhou que o défice na produção de bens alimentares é consequência “das gravosas opções políticas de sucessivos governos e da sua submissão aos interesses impostos através da União Europeia”, agravado ainda “pelo brutal aumento dos custos dos fatores de produção”, situação que se traduz na redução da superfície cultivada de cereais, batata e hortícolas.

Em nota à imprensa, a CDU considera que "a insuficiente capacidade interna para suprir as necessidades alimentares da população deixa o País e a Região sem mecanismos eficazes para combater a especulação dos preços dos alimentos, penalizando fortemente os rendimentos das famílias".

“Uma região que não assume como prioridade a produção primária para assegurar, em níveis razoáveis, a satisfação das necessidades alimentares das populações é uma região onde está em causa a sua própria soberania”, afirmou.

Perante a actual situação da produção agroalimentar, a CDU defende "a adopção urgente de medidas que permitam inverter a dependência externa, através do investimento no conhecimento, na valorização de espécies autóctones adaptadas às condições da Região, aos desafios das alterações climáticas e às exigências de uma produção sustentável".

A CDU considera igualmente fundamental preservar os solos mais produtivos para a prática agrícola, contribuindo para melhorar os níveis de autoaprovisionamento alimentar da Região.

Neste contexto, Ricardo Lume anunciou que a CDU defende "a elaboração de um Programa Plurianual para a Soberania Alimentar, bem como a realização dos estudos e inventários necessários para caracterizar o potencial produtivo regional e definir prioridades estratégicas para o setor agrícola e agroalimentar".