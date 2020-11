Raio atingiu solo da Camacha

Ao longo da última noite e durante esta madrugada foram muitas as trovoadas que se fizeram sentir, na Madeira. Com a passagem da depressão 'Clement' já seriam expectáveis estes fenómenos meteorológicos, que contabilizam só nas últimas 24 horas um total de 11.612 descargas eléctricas positivas e 12.560 descargas eléctricas negativas no arquipélago.

Ora, pelas 22h42 de ontem - segundo os dados da rede de detectores de trovoadas do IPMA - registou-se um raio nuvem-solo, mais concretamente na Camacha, bem próximo do Caminho da Portadinha (549 metros de altitude). Este tipo de raio, que é o segundo mais comum, representa uma maior ameaça à vida e à propriedade, uma vez que atinge o chão.

Apesar do risco, não existem até ao momento indicações de que o raio tenha provocado estragos de maior, contudo, relatos de pessoas dão conta, sobretudo em Santa Cruz, de que os seus televisores desligaram ou avariaram. O raio também provocou cortes na iluminação pública.

Para além da Camacha, o IPMA também detectou outro raio nuvem-solo bem próximo da baía de Machico.

Recorde-se que no final do mês de Julho, o IPMA investiu 319 mil euros na colocação de quatro detectores de trovoadas na Madeira (3) e Porto Santo.

Estes detectores transmitem em tempo real, através de circuitos dedicados com redundância, os dados registados para o sistema TLP (Total Lightning Processor) e sistema CATS (Computer Aided Thunderstorm Surveillance), para visualização e arquivo dos dados detectados e localizados pelo conjunto dos detectores referidos.