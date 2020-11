Assalto à mão armada em bazar chinês no Porto Moniz

A Polícia está a investigar a autoria de um assalto à mão armada que ocorreu no final da tarde de ontem, domingo, no Porto Moniz, no norte da ilha da Madeira.

Segundo apurou o DIÁRIO, um homem irrompeu no estabelecimento comercial com um saco na cabeça e com uma máscara a cobrir-lhe o rosto, passavam poucos minutos das 18 horas.

O indivíduo dirigiu-se à funcionária que estava sozinha na loja e apontou uma arma branca ao pescoço. Depois de encaminhá-la para a caixa registadora, sacou de uma pistola e exigiu a entrega de todo o dinheiro.

Sob coacção, a mulher entregou cerca de 300 euros ao assaltante que abandonou o local não sem antes ameaçar matá-la caso alertasse a Polícia.

O alerta viria a ser dado pouco depois, quando o patrão teve conhecimento do roubo.

A Polícia de Segurança Pública esteve no local a recolher elementos para a investigação e a visionar as imagens do circuito interno de videovigilância de modo a procurar identificar o autor do crime que está a monte.