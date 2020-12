Areeiro voltou a ser fustigado por precipitação intensa

Entre o final da tarde de ontem e a última hora, sobretudo a região montanhosa do Areeiro e as zonas altas do Funchal – Monte e Pico Alto – foram fustigadas por forte precipitação.

Valores muito significativos de precipitação foram registados, nalguns casos com níveis de aviso vermelho, com destaque para o Chão do Areeiro, com duplo registo de risco extremo: 66 mm/6h até ao final da noite de ontem, e 71,7 mm/6h ao longo desta madrugada. Nesta estação meteorológica do IPMA, nas últimas 24 horas (até às 07:00) acumulou 173,9 litros por metro quadrado. No vermelho foi também o extremo da precipitação no Pico do Areeiro (64,2 mm/6h), que esta madrugada também chegou a laranja no Monte (55,9 mm/6h) e Pico Alto (45,5 mm/6h). Assinale-se que o IPMA elevou, de madrugada, para laranja, o aviso para a precipitação nas regiões montanhosas da Madeira, face aos aguaceiros por vezes fortes e acompanhados de trovoada, em vigor até às 12 horas, tal como os restantes avisos amarelos para o restante território do Arquipélago da Madeira.