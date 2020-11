Mais duas escolas na Madeira com casos de Covid-19

Há mais duas escolas na Madeira com casos positivos de Covid-19 e que obrigam à activação do plano de contingência para mitigar a propagação do vírus.

Uma das situações surgiu no Colégio do Infante D. Henrique, onde, de acordo com a Secretaria Regional de Educação, uma turma de 15 alunos iniciará esta segunda-feira, o regime de aulas não presencial devido a um caso positivo próximo a um aluno da turma que, entretanto, testou negativo à covid-19.

No entanto, apesar do resultado negativo do aluno, a escola pretende tomar todas as precauções até indicação em contrário das autoridades de saúde.

O outro caso surgiu na Escola Básica do 2.º e 3.º ciclos da Torre, onde um aluno testou positivo e encaminhou a turma de 21 alunos para o regime de aulas não presencial até indicação em contrário das autoridades de saúde.