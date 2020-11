Camião tomba na Cancela e impede saída de veículos de emergência

Um contentor atrelado tombou no Caminho do Pináculo, acima da sede do Serviço Regional de Protecção Civil, na Cancela, zona leste do concelho do Funchal.

O contentor acabou por tombar quando o camião efectuava a descida do arruamento, projectando o camião à parede.

O motorista, que saiu praticamente ileso do acidente, alega que terá perdido o controlo do veículo pesado devido ao forte vento que se faz sentir no local, fazendo o contentor tombar lateralmente.

O acidente está a condicionar a passagem de veículos naquele arruamento que dá acesso ao 'quartel general' da Protecção Civil onde está a Emergência Médica de Intervenção Rápida (EMIR) que garante o serviço de emergência pré-hospitalar à Região.

A PSP está já no local, assim como um camião grua e outro reboque, que encontram-se a proceder à retirada do contentor tendo em vista a rápida desobstrução da via.