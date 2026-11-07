Mau tempo provocou 26 ocorrências na Madeira até às 18h00

A depressão Bruna provocou 26 ocorrências na Região Autónoma da Madeira entre as 08h00 e as 18h00 deste sábado, 7 de Novembro, segundo o balanço divulgado perto das 19 horas pelo Serviço Regional de Protecção Civil (SRPC). As situações mobilizaram 58 operacionais e 26 meios técnicos, tendo sido todas resolvidas ao nível municipal.

As quedas de árvores foram a ocorrência mais frequente, com 12 registos. Foram ainda contabilizadas cinco intervenções para limpeza de vias e sinalização de perigo, três movimentos de massa, dois desabamentos de estruturas, duas inundações, uma queda de redes de fornecimento eléctrico e uma operação de patrulhamento e vigilância.

Santa Cruz foi o concelho mais afectado, com sete ocorrências, seguido do Funchal, com seis. Calheta, Machico e Porto Moniz registaram três situações cada, enquanto Câmara de Lobos contabilizou duas. Ribeira Brava e Santana tiveram uma ocorrência cada.

Estradas e acessos encerrados

As condições meteorológicas obrigaram também a vários condicionamentos e encerramentos de estradas e acessos.

No Funchal, estão encerradas a ER107-1, no acesso à Eira do Serrado, a partir do entroncamento com a ER107, e a estrada florestal que liga a Eira do Serrado ao Pico do Areeiro.

Em Câmara de Lobos, foram encerradas a Estrada da Boca dos Namorados, a Estrada da Corrida, a Norte do entroncamento com o Caminho do Poço da Corrida, e a Estrada José Avelino Pinto, no Estreito. Estão igualmente encerrados os acessos municipais à orla costeira.

Na Ponta do Sol, os condicionamentos abrangem os cais da Ponta do Sol e da Madalena do Mar, bem como os acessos pedonais às levadas Nova e do Moinho.

Na Ribeira Brava, está encerrada a promenade entre a Ribeira Brava e a Tabua. No Porto Santo, o condicionamento abrange o Cais Velho da Cidade.

O Serviço Regional de Protecção Civil informou ainda que todos os percursos pedestres classificados da Região se encontram encerrados.

As autoridades apelam à população para que respeite as interdições e a sinalização colocada nas vias e nos locais de risco.