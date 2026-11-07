Estoril-Marítimo adiado devido ao mau tempo na Madeira

O encontro entre o Estoril e o Marítimo, previsto para amanhã, foi adiado devido às condições meteorológicas adversas que se fazem sentir na Madeira, na sequência da passagem da depressão Bruna pela Região.

A equipa verde-rubra não conseguiu viajar este sábado para Lisboa, uma vez que o mau tempo está a provocar fortes constrangimentos na operação do Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo.

O voo TP 1687, que deveria chegar à Madeira pelas 13h25 e cuja aeronave estava destinada a transportar a comitiva maritimista para Lisboa, acabou por divergir e regressar à capital portuguesa, inviabilizando a viagem prevista para as 14h30, no voo TP 1690.

Com os restantes voos da TAP programados para este sábado igualmente cancelados, ficou impossibilitada a deslocação da equipa madeirense ao continente em tempo útil para a realização da partida.

Perante esta situação, o encontro entre Estoril e Marítimo terá de ser reagendado, ficando a nova data dependente de acordo entre os dois clubes.