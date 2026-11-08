Polícia de Ceuta transfere migrantes e desmantela acampamento

A Polícia Nacional de Ceuta começou hoje de manhã uma operação no acampamento provisório de migrantes do Muelle de Poniente para transferir as pessoas para outros locais e proceder ao desmantelamento do mesmo.

Fontes policiais informaram a agência de notícias espanhola EFE que esta manhã dezenas de agentes de várias unidades da Polícia Nacional compareceram neste acampamento para iniciar uma operação especial de transferência das pessoas.

O objetivo é que os migrantes que estão no interior sejam transferidos para o Centro de Atendimento Temporário de Estrangeiros (CATE) de El Tarajal para proceder à sua identificação e posteriormente poderem ser alojados noutros centros temporários disponibilizados pelo Governo.

Esta ação ocorre depois de nesta mesma semana o ministro de Política Territorial espanhol, Ángel Víctor Torres, ter advertido que nos próximos dias se iniciaria o desmantelamento de alguns dos centros temporários abertos para o acolhimento daquelas pessoas.

Aqueles acampamentos estão habilitados para mais de 7.000 vagas, encontrando-se registadas 5.800 pessoas.

O Governo tem até sete locais em diferentes pontos da cidade, portanto a intenção é reagrupar os migrantes em alguns deles para permitir desalojar e desmontar os que têm pouca ocupação.