Rali Porto Santo adiado devido ao mau tempo
Prova vai realizar-se nos dias 20 e 21 de Novembro
O Rali Porto Santo, inicialmente previsto para esta sexta-feira e sábado, foi adiado para 20 e 21 de Novembro, devido à previsão de agravamento das condições meteorológicas no próximo fim-de-semana.
A decisão foi anunciada pelo Clube Automobilístico 100 à Hora da Madeira, em articulação com a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, a Câmara Municipal do Porto Santo e a Porto Santo Line, tendo em conta os avisos e alertas meteorológicos previstos para os dias em que deveria decorrer a prova.
IPMA com alerta amarelo para a madrugada de sábado
Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) lançou um aviso de alerta amarelo para o próximo sexta-feira na Madeira, nomeadamente as 00h00 e as 9h00, período durante o qual está previsto aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada.
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Em comunicado, a organização explica que as condições meteorológicas previstas "não permitem garantir boas condições de segurança aos colaboradores na estrada, aos concorrentes, às equipas de assistência e aos muitos espectadores esperados".
"A organização solicita aos concorrentes com passagens e estadas já emitidas que contactem o clube a fim de ser efectuada a sua alteração para nova data. Os concorrentes e suas equipas que já se encontrem no Porto Santo, com viagens marcadas através da organização, poderão regressar à Madeira até sexta-feira, 6 de Novembro", pode ler-se no comunicado.