Família desalojada em Santo António da Serra está acolhida em casa de familiares

As cinco pessoas que ficaram desalojadas na sequência da inundação de uma habitação em Santo António da Serra, no concelho de Santa Cruz, estão temporariamente acolhidas em casa de familiares.

A informação foi avançada ao DIÁRIO por Paulo Renato Baptista, coordenador da Protecção Civil Municipal de Santa Cruz, que explicou que o agregado familiar é composto por três homens adultos, uma mulher adulta e uma jovem de 16 anos.

Cinco pessoas desalojadas após inundação numa habitação em Santa Cruz Cinco pessoas ficaram desalojadas na sequência da inundação de uma habitação no Santo António da Serra, no concelho de Santa Cruz, devido à passagem da depressão Bruna. A situação está a ser acompanhada pela Divisão Social do Município, em articulação com os restantes serviços municipais e as autoridades regionais.

Após o alerta, um agente de protecção civil deslocou-se à habitação e verificou que o imóvel não reunia condições de habitabilidade, levando à mobilização dos serviços municipais e da área de Coesão Social. Segundo o coordenador, a habitação apresenta problemas estruturais numa das suas partes, pelo que será necessário realizar uma avaliação técnica para identificar as intervenções necessárias e perceber se será possível recuperar parte do imóvel em segurança.

Está prevista para esta manhã uma nova deslocação ao local, com a participação dos serviços sociais e técnicos do município, para avaliar as necessidades da família e encontrar uma resposta para a situação. Entre os trabalhos que poderão ser necessários está a reposição do sistema eléctrico e a resolução de outros problemas identificados na habitação.

Paulo Renato Baptista adiantou ainda que este é, até ao momento, o único caso de desalojamento registado no concelho na sequência da passagem da depressão Bruna.