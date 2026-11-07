Madeira Padel Tour disputa finais da 7.ª etapa este sábado

A Quinta do Padel recebe, este sábado, as finais da 7.ª Etapa do Madeira Padel Tour/DIÁRIO, numa tarde dedicada aos encontros decisivos da competição, que promete definir os vencedores de vários níveis.

O programa arranca às 15 horas, com as finais dos níveis 3 e 4 femininos. Pelas 16 horas, entram em campo os finalistas dos níveis 2 e 3, seguindo-se, às 17 horas, os encontros decisivos dos níveis 1 e 4.

A jornada encerra assim mais uma etapa do circuito Madeira Padel Tour/DIÁRIO, com a Quinta do Padel como palco das partidas que consagram os campeões desta ronda.

Assuntos em agenda neste sábado, 7 de Novembro

09h30 às 18 horas - XIII Congresso Regional da Juventude Popular. Às 17 horas tem lugar a Sessão de encerramento com a tomada de posse dos orgãos regionais eleitos e intervenções de Catarina Marinho, José Manuel Rodrigues e do presidente do JP eleito, no Barceló Funchal Oldtown

10 horas - Jornadas Parlamentares do PS-Madeira, subordinada ao tema 'Saúde sem Barreiras', no espaço IDEA, na ALRAM

12h30 - Reunião da direcção regional do PCP, na Rua João de Deus n.º12

15h30 - Nacional VS Académico de Viseu da I Liga, no Estádio da Madeira

16 horas - Inauguração da II Ediçã da Feira de Artesanato do Porto Santo, de 7 a 15 de Novembro, no Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo

16h30 - Concerto comemorativo do 39.º aniversário do Coro Infantil do Conservatório

18 horas - Madeira Piano Fest 2026 - o DIÁRIO é media partner (7 a 15 de Novembro), no Teatro Municipal Baltazar Dias

17 horas às 21 horas - Comemorações do 45.º aniversário do Clube de Tiro, Caça e Pesca da Madeira, no Caminho do Pináculo n.º6

18 horas - Encerramento do 8.º Festival Internacional de Guitarras da Madeira (27 de Outubro a 7 de Novembro), no Núcleo Histórico e Museuológico de Santo Amaro, Torre do Capitão

Principais acontecimentos registados no dia 07 de novembro, Dia Internacional da Física Médica, Dia Internacional da Preguiça, Dia Internacional das Eco-Escolas e Dia Internacional do Bodyboard:

1831 - O comércio de escravos é proibido no Brasil.

1867 - Nasce, em Varsóvia, a física Maria Salomea Sklodowska, Marie Curie, Prémio Nobel da Física com Pierre Curie e Antoine Henri Becquerel, em 1903, e Prémio Nobel da Química, em 1911.

1879 - Nasce Lev Davidovich Bronshtein, Léon Trotsky, líder na Revolução de Outubro da Rússia e comissário de Relações Exteriores e de Guerra na União Soviética entre 1917 e 1924.

1913 - Nasce o escritor e ensaísta francês Albert Camus, autor de "O Estrangeiro", Prémio Nobel da Literatura em 1957.

1917 - Revolução de Outubro. O partido Bolchevique, liderado por Vladimir Ilich Ulyanov, Vladimir Lenin, toma o poder na Rússia, derrubando o governo de Alexander Kerenski.

1929 - Abre ao público o Museu de Arte Moderna de Nova Iorque.

1944 - Franklin Delano Roosevelt é reeleito para o quarto mandato na Presidência dos Estados Unidos.

1956 - Crise do Suez. Britânicos e franceses declaram o cessar-fogo no Egito.

1972 - A Alemanha Federal e a República Democrática Alemã anunciam o restabelecimento de relações diplomáticas, após 23 anos de separação.

1973 - Os Estados Unidos e o Egito anunciam o restabelecimento de relações diplomáticas e a troca de embaixadores.

1975 - O centro emissor da emissora católica portuguesa Rádio Renascença, em Lisboa, é destruído por uma bomba.

- Confrontos violentos na região de Rio Maior entre representantes das UCP's e Cooperativas Agrícolas da Zona de Intervenção da Reforma Agrária (ligadas ao setor do trabalhadores rurais) e representantes da CAP - Confederação de Agricultores Portugueses, dos proprietários agrícolas.

1980 - Morre, com 50 anos, o ator norte-americano Steve McQueen.

1981 - É extinto o MES - Movimento de Esquerda Socialista, durante um jantar no Mercado do Povo, junto à Torre de Belém.

1983 - O inventor português José Coelho dos Santos recebe a medalha de ouro da Feira de Nuremberga, pela criação de um tijolo especial para a construção civil.

1985 - Tropas colombianas tomam de assalto o Palácio da Justiça, em Bogotá, onde guerrilheiros do grupo M-19 mantinham reféns 60 pessoas. Os confrontos provocam 50 mortos.

1989 - Demite-se o governo da República Democrática Alemã.

1990 - Morre, com 78 anos, o escritor britânico Lawrence George Durrell, autor da tetralogia "Quarteto de Alexandria".

1991 - Chegam a Portugal os restos mortais de Henrique Galvão, que comandou o sequestro do navio Santa Maria, em 1961, numa operação de combate à ditadura, e são depositados no cemitério dos Prazeres, em Lisboa.

- O basquetebolista norte-americano "Magic" Johnson, de 32 anos, anuncia, em Los Angeles, que se retira do desporto por ser portador do vírus HIV.

1992 - Morre, com 70 anos, o político checo Alexander Dubcek, dirigente do Partido Social Democrata e líder da Primavera de Praga de 1968.

1993 -- O "Vale Abraão", de Manoel de Oliveira, recebe o Prémio da Crítica da 17.ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, Brasil.

1994 - Pela primeira vez entram mulheres na Guarda Nacional Republicana, no Curso de Formação de Praças que vão exercer funções de caráter administrativo.

1995 - O escritor José Saramago recebe o Prémio Camões.

1996 - Um incêndio destrói a cúpula do edifício da Câmara Municipal de Lisboa.

2000 - Presidenciais nos Estados Unidos. O candidato republicado George W.Bush ganha em número de votos no Colégio Eleitoral, apesar de o democrata Al Gore conquistar mais votos no conjunto do país. A decisão sobre a contagem de votos na Florida estender-se-á por mais de um mês.

2002 - A população de Gibraltar recusa, em referendo, a partilha da soberania entre o Reino Unido e a Espanha, com 98,8% dos votos.

- Surge o Correio de Timor, primeiro jornal em língua portuguesa desde 1975, em Timor-Leste.

2003 - Cimeira Luso-Espanhola. Os primeiros-ministros de Portugal e Espanha, Durão Barroso e José Maria Aznar, iniciam, na Figueira da Foz, a 19.ª cimeira de dois dias.

2004 - Começa a ofensiva dos Estados Unidos no Iraque para a conquista da cidade rebelde de Fallujah.

2005 - O presidente da câmara de Le Raincy, Eric Raoult, a norte de Paris, anuncia ter decretado o "recolher obrigatório excecional", a primeira decisão deste tipo desde o início dos tumultos em várias localidades francesas.

- O ministro da Saúde angolano, Sebastião Veloso, declara, oficialmente, o fim da epidemia de febre hemorrágica, provocada pelo vírus de Marburg, que causou 227 mortos, num total de 252 casos, registados desde outubro de 2004.

- O antigo Presidente peruano Alberto Fujimori é preso no Chile.

2006 - O muçulmano britânico Dhiren Barot, considerado um dos braços direitos de Osama Bin Laden, acusado de planear vários atentados nos Estados Unidos da América e na Grã-Bretanha, é condenado a prisão perpétua por um tribunal de Londres.

- O Panamá é eleito membro não permanente do Conselho de Segurança da ONU para biénio 2007-2008 em representação da América Latina e Caraíbas.

- Morre, com 82 anos, Jean-Jacques Servan-Schreiber, jornalista e político francês, fundador do semanário L´Express e autor de "O Desafio Mundial" 1981.

2007 - A operação de separação (spin-off) da PT Multimédia do grupo Portugal Telecom (PT) concretiza-se, transformando a empresa num dos principais operadores de comunicações em Portugal e no principal rival da sua antiga "casa-mãe".

- Na Finlândia, oito pessoas morrem e 11 ficam feridas num tiroteio ocorrido no liceu de Hyryla, na comuna de Tuusula no norte de Helsínquia. O autor dos disparos, um jovem de 18 anos, suicida-se.

- Uma equipa de mais de 30 cirurgiões indianos, liderada pelo cirurgião ortopédico Patil, opera no hospital de Bangalore no centro-sul da Índia, com êxito, uma menina indiana de 2 anos que nasceu com quatro braços e quatro pernas.

2008 - A revisão do Código do Trabalho é aprovada na Assembleia da República sem alterações de fundo com os votos favoráveis dos deputados socialistas. Votam contra a proposta legislativa os deputados do grupo parlamentar do PCP e do Bloco de Esquerda, cinco deputados do PS, como Manuel Alegre. Abstêm-se os deputados do PSD e do CDS.

- Jacinto Lucas Pires vence o Prémio Europa - David Mourão-Ferreira, atribuído pela Universidade de Bari, Itáli, e pelo Instituto Camões, que permitirá a tradução e publicação das suas obras nos países da União Europeia e do Mediterrâneo.

- O Tribunal de Felgueiras condena a presidente da Câmara local, Fátima Felgueiras, a três anos e três meses de prisão com pena suspensa por igual período, pelos crimes de abuso de poder, peculato e peculato de uso, e decreta ainda a perda de mandato da autarca.

2009 - Desabamento em Andorra. A queda do túnel de Dos Valires, em construção, causa a morte de cinco trabalhadores portugueses ao serviço de uma construtora espanhola e deixa feridos outros seis.

- Morre, com 89 anos, Anselmo Duarte, cineasta e ator brasileiro, Palma de Ouro no Festival de Cannes em 1962 com o filme "O Pagador de Promessas".

2010 - Morre, com 68 anos, Manuel Cintra Ferreira, crítico de cinema do Expresso e programador da Cinemateca Portuguesa, que integrou o núcleo fundador do diário Público, onde se manteve até 1992, para acompanhar então a programação de cinema da SIC.

2011 - O primeiro-ministro francês, François Fillon, anuncia um plano de austeridade com medidas fiscais que atingem 100 mil milhões de euros, visando atingir contas públicas equilibradas em 2016.

- Morre, com 84 anos, o poeta espanhol Tomás Segovia. Entre as suas obras mais conhecidas encontram-se "La Luz" (1950), "Apariciones" (1957) e "Cuaderno del nómada" (1978).

- Morre, com 67 anos, o norte-americano Joe Frazier, conhecido como "Smokin' Joe", ex-campeão do mundo de boxe pesos-pesados.

2012 - Barack Obama é reeleito Presidente dos Estados Unidos, conquistando a maioria dos 538 votos do colégio eleitoral que designa formalmente o chefe de Estado.

- Os deputados gregos aprovam, com uma curta maioria, um plano plurianual de austeridade, exigido pelos credores internacionais de Atenas, Grécia, apesar da contestação de mais de 70.000 manifestantes em frente ao parlamento.

- Morre, com 71 anos, Richard Robbins, compositor e pianista norte-americano.

2013 - A Irlanda passa o exame final da 'troika' de credores internacionais, a Comissão Europeia, Banco Central Europeu e Fundo Monetário Internacional, abrindo a porta a abandonar em dezembro o plano de assistência financeira.

- O Banco Central Europeu baixa a taxa de juro de referência no mínimo histórico de 0,5%, definido em maio, para 0,25%.

2014 - Treze pessoas dão entrada no Hospital de Vila Franca de Xira com sintomas que apontam para episódios provocados pela bactéria "legionella". Ao final do dia, a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo adianta que o número de pessoas infetadas subiu para 33 e que são todas de Vila Franca de Xira.

2015 - A Serra Leoa é declarada país livre da transmissão do vírus do Ébola pela Organização Mundial da Saúde, 42 dias depois de ter dado negativo o segundo teste de diagnóstico ao último paciente infetado no país.

- O Presidente da China, Xi Jinping, e o Presidente de Taiwan, Ma Ying-Jeou, dão um aperto de mão histórico em Singapura, no arranque da primeira cimeira desde a separação da China continental e de Taiwan, há 66 anos, após uma guerra civil.

- O português Madjer é eleito o melhor jogador do mundo de futebol de praia de 2015, na Gala Internacional da modalidade, no Dubai, Emirados Árabes Unidos, sucedendo ao brasileiro Bruno Xavier, que venceu a edição inaugural, em 2014.

- Ricardo Melo Gouveia torna-se o primeiro português a ganhar a ordem de mérito de um circuito internacional de golfe ao sagrar-se campeão do 'Challenge Tour' após vencer a Grande Final, em Mascate, Omã.

2016 - Morre, com 82 anos, o poeta e músico canadiano Leonard Norman Cohen.

2017 - Morre, com 93 anos, João Hall Themido, diplomata, embaixador de Portugal em Washington, Estados Unidos, na transição do Estado Novo para a democracia, nos anos 1970 e 1980.

2018 - O treinador português Vítor Pereira leva o Shanghai SIPG à conquista do primeiro título de campeão chinês de futebol.

2019 - O Tribunal Penal Internacional sentencia a 30 anos de cadeia o congolês Bosco Ntaganda, um "senhor da guerra" conhecido como "O Exterminador", na sequência da sua condenação por crimes de homicídio, violação e escravatura sexual entre 2002-2003.

- Morre, com 95 anos, Maria Perego, autora, produtora e marionetista italiana, criadora do "Topo Gigio".

2020 - O Governo aprova as medidas para o novo estado de emergência, que preveem o recolher obrigatório noturno durante a semana e circulação limitada e encerramento do comércio aos fins de semana e feriados, a partir das 13:00, nos concelhos de maior risco de contágio, a partir do dia 09 e até 23 de novembro.

- Morre, com 70 anos, Eduardo Salavisa, desenhador e um dos fundadores da Associação Urban Sketchers Portugal.

- Morre, com 74 anos, Joel Batila, antigo secretário-geral da Frente de Libertação do Estado de Cabinda.

2021 - O espanhol Pedro Acosta (KTM) conquista o título de campeão do mundo de Moto3, ao vencer o Grande Prémio do Algarve de motociclismo de velocidade, em Portimão, beneficiando da queda do italiano Dennis Foggia (Honda).

- Morre, com 85 anos, Dean Stockwell, ator norte-americano, conhecido pela sua participação em filmes como "Veludo Azul" ou "Paris, Texas". Com "Compulsion", um filme de 1959, venceu um prémio de melhor ator no festival de cinema de Cannes, ganhou três prémios Emmy e um Globo de Ouro.

2023 - O primeiro-ministro, António Costa, anuncia que apresentou a sua demissão ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, após o Ministério Público revelar que é alvo de investigação autónoma do Supremo Tribunal de Justiça sobre projetos de lítio e hidrogénio. O Presidente da República aceita a demissão do primeiro-ministro e convoca os partidos com assento parlamentar e o Conselho de Estado.

- Morre, com 95 anos, Frank Borman, astronauta norte-americano, comandante da lendária missão Apollo 8, a primeira a orbitar a Lua.

2024 - Morre, com 74 anos, Elidérico Viegas, fundador e presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve durante 26 anos.

Pensamento do dia