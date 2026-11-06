Reservas continuam 'abertas' apesar do encerramento dos percursos pedestres

O Governo Regional, através do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), determinou o encerramento de todos os percursos pedestres classificados no próximo domingo, dia 8 de Novembro, mas mantém aberta a possibilidade de efectuar reservas para essa mesma data através do portal SIMplifica, incluindo a emissão de referências para pagamento.

A situação tem suscitado dúvidas entre os turistas que pretendiam percorrer os trilhos da Madeira naquele dia e que, perante a possibilidade de continuar a reservar lugares, têm procurado esclarecimentos em grupos dedicados ao pedestrianismo na Região. Alguns visitantes lamentam, inclusivamente, terem efectuado reservas e procedido ao respectivo pagamento no final do dia de hoje, quando já tinha sido decretado que os percursos estariam encerrados e as reservas já não deviam ser permitidas.

Todos os percursos pedestres encerrados no domingo Estrada florestal entre a Eira do Serrado e o Pico do Areeiro também será encerrada por razões de segurança Orlando Drumond , 06 Novembro 2026 - 16:05

Perante os relatos, o DIÁRIO procurou confirmar a situação através de uma simulação de reserva para não residentes no portal SIMplifica. O procedimento foi concluído com sucesso, tendo sido emitido o respectivo documento para pagamento, apesar de a data seleccionada corresponder a um dia em que os percursos estarão encerrados por determinação do IFCN.

O regime de acesso aos percursos pedestres classificados prevê mecanismos de protecção dos utilizadores em situações de cancelamento imputáveis ao IFCN. Nestes casos, os interessados dispõem de dez dias úteis, contados a partir da data inicialmente agendada, para solicitar o reagendamento da visita, sujeito à disponibilidade existente e durante o período de um ano, ou o reembolso integral dos valores cobrados.

Embora o encerramento tenha sido determinado pelo Instituto, não está claro se esta situação se enquadra formalmente nesse regime, sobretudo quando a decisão resulta de condições meteorológicas adversas.

Ainda assim, a manutenção das reservas para uma data em que o acesso aos percursos está interdito levanta dúvidas quanto à informação disponibilizada aos utilizadores e à necessidade de estes terem de desencadear posteriormente procedimentos para recuperar os montantes pagos ou reagendar as visitas.