Todos os percursos pedestres encerrados no domingo

Todos os percursos pedestres classificados da Região vão estar encerrados no próximo domingo, 8 de Novembro, na sequência do aviso meteorológico emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Aviso laranja para chuva e vento entre sábado e domingo IPMA confirma, com avisos, toda a Região será assolado pela depressão 'Bruna' que deve trazer precipitação persistente, por vezes forte e acompanhada de trovoada, e rajadas que podem atingir os 130 km/h nas regiões montanhosas e 100 km/h nas costas Francisco José Cardoso , 06 Novembro 2026 - 07:37

A medida, anunciada pelo Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), abrange igualmente a estrada florestal que liga a Eira do Serrado ao Pico do Areeiro.

Por razões de segurança, o IFCN recomenda o cumprimento das orientações das autoridades de Protecção Civil e apela à população para evitar comportamentos de risco, desaconselhando actividades lúdicas ou desportivas em espaços florestais durante aquele dia.