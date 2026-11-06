Aviso laranja para chuva e vento entre sábado e domingo
IPMA confirma, com avisos, toda a Região será assolado pela depressão 'Bruna' que deve trazer precipitação persistente, por vezes forte e acompanhada de trovoada, e rajadas que podem atingir os 130 km/h nas regiões montanhosas e 100 km/h nas costas
Tal como já amplamente noticiado nos últimos dias, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu esta madrugada avisos laranja para toda a Região Autónoma da Madeira, incluindo Porto Santo, devido à previsão de condições meteorológicas adversas, sobretudo no sábado, 7 de Novembro, até ao início de domingo.
O aviso laranja de precipitação vigora entre as 18 horas de sábado e as 3 horas de domingo, com previsão de chuva por vezes forte, persistente e acompanhada de trovoada.
Também o vento motiva avisos laranja, entre as 18 e as 24 horas de sábado. As rajadas poderão atingir os 100 km/h nas costas Norte e Sul da Madeira e no Porto Santo, enquanto nas regiões montanhosas da Madeira poderão chegar aos 130 km/h.
Antes deste agravamento, estarão em vigor avisos amarelos, entre as 12 e as 18 horas de sábado. Neste período, são esperadas rajadas até 90 km/h nas zonas costeiras e em Porto Santo e até 110 km/h nas regiões montanhosas.
A precipitação poderá igualmente ser forte, persistente e acompanhada de trovoada durante esse intervalo.
Os avisos amarelos de vento prolongam-se ainda até às 3 horas de domingo, com rajadas até 90 km/h nas costas Norte e Sul e em Porto Santo e até 110 km/h nas regiões montanhosas.
Neste momento, aliás, desde a meia-noite, estamos sob aviso amarelo para a chuva que, contudo, segundo as estações online do IPMA, até ás 7h00 apenas ocorreu alguma na costa sul da Madeira.