Padel reuniu 80 atletas no Porto Santo

A Associação Desportiva 'Os Profetas' concluiu a quinta etapa do Circuito Padel Dourado 2026, que decorreu ao longo da última semana nos campos do Hotel Vila Baleira, no Porto Santo, reunindo cerca de 80 participantes de diferentes idades e níveis competitivos.

A competição, que contou com provas masculinas, femininas e mistas, terminou com a realização das finais, que determinaram os vencedores das quatro categorias em disputa.

Na categoria de Mistos, a vitória pertenceu à dupla Carlota Ornelas e Leonardo Ferreira, enquanto Ana Góis e Carla Brito conquistaram o primeiro lugar na competição feminina.

Em Masculinos Nível 5, Salvador Ferreira e António Brito sagraram-se vencedores. Já na categoria masculina de nível mais elevado, o triunfo coube a Alexandre Ornelas e Leonardo Ferreira.

Segundo a organização, a adesão registada nesta etapa confirma o crescimento da modalidade na ilha dourada, proporcionando momentos de competição e convívio entre praticantes.

Concluídas as cinco etapas regulares, o circuito prepara agora a realização dos Masters, agendados para Dezembro, também no Porto Santo.

A prova de encerramento será reservada aos 16 melhores atletas de cada categoria, tendo por base a classificação acumulada ao longo das etapas disputadas durante o ano.

A Associação Desportiva 'Os Profetas', responsável pela organização, destaca a participação registada ao longo de 2026 e pretende encerrar a edição com uma competição que reunirá os atletas mais bem classificados do circuito.