Francisca Marote e Madalena Fernandes convocadas para estágio da Selecção Nacional

As tenistas madeirenses Francisca Marote e Madalena Fernandes, ambas representantes do Roberto Costa Tennis Club, foram convocadas para mais um estágio da Selecção Nacional de Ténis, agendado para os dias 7 e 8 de Novembro, no Complexo de Ténis do Jamor.

Francisca Marote integra os trabalhos da Selecção Nacional de Sub-16, enquanto Madalena Fernandes foi chamada para o grupo de Sub-18, numa iniciativa que visa acompanhar e potenciar o desenvolvimento das jovens promessas do ténis português.

As duas atletas já haviam integrado os trabalhos das selecções nacionais na temporada passada e voltaram, ao longo de 2026, a merecer a confiança da estrutura técnica nacional.

Depois dos trabalhos no Jamor, Francisca Marote e Madalena Fernandes regressam à Madeira para disputar o Madeira Ladies Open 2026, entre os dias 15 e 22 de Novembro, na Quinta Magnólia, no Funchal.

A prova integra o circuito ITF World Tennis Tour, na categoria W50, e reunirá algumas das melhores jogadoras do circuito mundial feminino.