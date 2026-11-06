Juventude Popular da Madeira elege novos órgãos regionais este sábado

A Juventude Popular (JP) da Madeira realiza amanhã, 7 de Novembro, o seu XII Congresso Regional, no hotel Barceló Funchal Oldtown, numa iniciativa que ficará marcada pela eleição dos novos órgãos regionais e pela definição das orientações estratégicas da estrutura juvenil do CDS-PP.

Os trabalhos terão início às 9 horas, com a credenciação dos participantes, seguindo-se, meia hora depois, a sessão de abertura, que contará com intervenções de João Pedro Sousa, Amílcar Figueira, Pedro Pereira, Vasco Marcial e Leandro Silva.

Às 10h30 está prevista a apresentação da prestação de contas e das actividades desenvolvidas ao longo do mandato, a cargo de Lara Pereira. Ainda durante a manhã, os congressistas irão analisar, debater e votar propostas de alterações estatutárias.

O período da tarde será dedicado à apresentação das moções de estratégia global e sectorial, a partir das 13h45, seguindo-se a discussão das propostas. O processo eleitoral terá início às 15h45, com a eleição dos órgãos regionais e a votação das moções de estratégia sectorial.

A sessão de encerramento está marcada para as 17 horas e incluirá a tomada de posse dos órgãos regionais eleitos.

O momento contará ainda com intervenções políticas de Catarina Marinho, presidente da Juventude Popular, José Manuel Rodrigues, presidente do CDS-PP Madeira, e do novo presidente da Juventude Popular da Madeira, que será eleito durante o congresso.

O encontro constitui, assim, um momento de renovação dos órgãos dirigentes da estrutura juvenil centrista na Região, bem como de discussão das prioridades políticas e estratégicas para o próximo mandato.