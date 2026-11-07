Álcool e drogas em mínimos

Bom dia!

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO deste sábado, 7 de Novembro, dá conta que o álcool e as drogas estão nos mínimos. Um inquérito realizado a jovens de 18 anos revela os valores de consumo mais baixos desde 2015. Madeira lidera indicadores nacionais mais favoráveis, mas apostas on-line e sedativos sem receita continuam acima da média do País. Para ler nas páginas 10 e 11.

Milhões em festas e contas por esclarecer

Em grande destaque fotográfico, dizemos-lhe que um levantamento do DIÁRIO às 11 câmaras revela despesas e contratos associados aos eventos de Verão. Cinco autarquias não responderam. Fique a conhecer esta reportagem nas páginas 4 e 5.

Prisão prepara solução para reclusas

Ministério da Justiça estuda dois cenários após recomendação de encerramento do sector feminino devido à degradação das instalações, na página 6.

Centro da castanha sai do Curral das Freiras

Leia, na página 2, que o equipamento foi transferido para Santo António e Governo Regional não apresenta prazo para o regresso à freguesia.

Ribeiro Frio terá parque em terrenos expropriados

Quase 12 mil metros quadrados vão ser alvo de expropriação com carácter de urgência para resolver os problemas de trânsito e estacionamento, para ler na página 8.

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