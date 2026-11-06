Madeira sob aviso laranja para chuva e vento forte este sábado

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para este sábado, 7 de Novembro, no arquipélago da Madeira, céu muito nublado, com períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes e persistentes a partir do final da manhã, sobretudo na vertente sul e nas terras altas da ilha da Madeira. Existe ainda possibilidade de ocorrência de trovoada.

O agravamento das condições meteorológicas levou o IPMA a emitir avisos laranja de precipitação e vento para toda a Região, incluindo Porto Santo. O aviso de precipitação vigora entre as 18 horas de hoje e as 3 horas de amanhã, e prevê chuva por vezes forte, persistente e acompanhada de trovoada. Já o aviso laranja de vento estará em vigor entre as 18 e as 24 horas deste sábado, com rajadas até 100 km/h nas zonas costeiras e no Porto Santo e até 130 km/h nas regiões montanhosas.

Antes deste período, estarão em vigor avisos amarelos, entre as 12 e as 18 horas de hoje, tanto para a precipitação como para o vento. Neste intervalo, as rajadas poderão atingir os 90 km/h nas zonas costeiras e no Porto Santo e os 110 km/h nas regiões montanhosas.

Aviso laranja para chuva e vento entre sábado e domingo IPMA confirma, com avisos, toda a Região será assolado pela depressão 'Bruna' que deve trazer precipitação persistente, por vezes forte e acompanhada de trovoada, e rajadas que podem atingir os 130 km/h nas regiões montanhosas e 100 km/h nas costas

O vento deverá soprar moderado, entre 20 e 30 km/h, de sul/sudoeste, tornando-se moderado a forte, até 50 km/h, a partir do meio da manhã. Nas zonas mais expostas, sobretudo nos extremos leste e oeste da ilha, as rajadas poderão alcançar os 100 km/h, enquanto nas terras altas poderão atingir os 130 km/h no final do dia.

Para a região do Funchal, a previsão aponta igualmente para céu muito nublado, com períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes e persistentes, a partir do final da manhã, e possibilidade de trovoada. O vento deverá soprar de sul/sudoeste, fraco a moderado, podendo atingir os 40 km/h, com rajadas até 65 km/h durante a tarde.

Quanto ao estado do mar, na costa norte são esperadas ondas de oeste/noroeste com 1 a 1,5 metros, aumentando gradualmente para 1,5 a 2,5 metros. Na costa sul, as ondas deverão ser de sudoeste, com 1 a 1,5 metros, aumentando para 2 a 3,5 metros na parte oeste da ilha da Madeira. A temperatura da água do mar deverá variar entre os 22 e os 23 graus Celsius.