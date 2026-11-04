Ginasta medalha de bronze em Paris2024 suspensa por dois anos

A ginasta romena Ana Barbosu, bronze no solo nos Jogos Olímpicos Paris2024, foi suspensa por dois anos na sequência de três falhas de localização no espaço de um ano, anunciou hoje o Tribunal Arbitral do Desporto (TAS).

A Agência Internacional de Testes (ITA) tinha suspendido preventivamente a romena, que tinha pedido a impugnação de duas das três falhas de localização, mas viu hoje a divisão antidopagem do TAS suspendê-la por um período de dois anos, que se iniciou em 05 de maio e termina em 04 de maio de 2028.

Em maio, a ITA confirmou que "a ginasta Ana Maria Barbosu foi acusada de uma violação das normas antidopagem [...] da Federação Internacional de Ginástica, por ter cometido três falhas de localização no período de 12 meses", impondo "uma suspensão preventiva" à medalhada em Paris2024, que solicitou que o seu caso fosse encaminhado para o TAS.

Ana Barbosu esteve envolvida numa situação insólita nos Jogos Olímpicos Paris2024, onde conquistou o bronze no solo, 'perdeu-o' e recuperou-o numa sucessão de decisões na 'secretaria'.

A ginasta romena de 19 anos foi inicialmente terceira no concurso na capital francesa, mas a classificação foi corrigida após um protesto da delegação dos Estados Unidos, que levou a que a nota de Jordan Chiles fosse revista em alta, permitindo-lhe chegar ao bronze.

A Roménia recorreu ao TAS, que considerou que o protesto apresentado pelos norte-americanos chegou quatro segundos depois do prazo regulamentar, reatribuindo o bronze a Barbosu, uma decisão que o Comité Olímpico Internacional (COI) acatou.