OCM estreia-se com pianista Dmitry Demyashkin e maestro Misha Katz

A Orquestra Clássica da Madeira apresenta-se no próximo sábado, 7 de Novembro, no Centro de Congressos da Madeira, num concerto que assinala a estreia, na Região, do pianista Dmitry Demyashkin e do maestro Misha Katz. O espectáculo tem início às 18 horas e inclui um programa dedicado a três obras de Mozart e Beethoven.

A primeira parte é preenchida por duas composições de Wolfgang Amadeus Mozart: a abertura da ópera "As Bodas de Fígaro" e o "Concerto para Piano e Orquestra n.º 23 em Lá Maior", com Dmitry Demyashkin como solista. Na segunda parte, a orquestra interpreta a "Sinfonia n.º 5 em Dó Menor, Op. 67", de Ludwig van Beethoven.

O programa reúne obras de diferentes períodos da criação dos dois compositores. A abertura de "As Bodas de Fígaro", ópera estreada em Viena em 1786, antecede o Concerto para Piano n.º 23, concluído por Mozart em Março desse mesmo ano. A Sinfonia n.º 5 de Beethoven, apresentada pela primeira vez em Dezembro de 1808, encerra o concerto.

Dmitry Demyashkin iniciou a carreira ainda em criança, conquistando a primeira distinção num concurso em 1992, aos dez anos. Seguiram-se prémios em competições europeias e apresentações em mais de 15 países, na Europa e na América do Norte.

O pianista estudou na Suíça, no Conservatório de Winterthur e na Universidade das Artes de Zurique, onde obteve o diploma de concerto, com distinção, em 2005, e o diploma de solista, em 2007. Desde 2008, exerce também funções docentes naquela universidade. O seu trabalho tem sido elogiado por críticos britânicos e norte-americanos, com referências à subtileza do fraseado e à sonoridade das suas interpretações.

Misha Katz, maestro francês de origem russa, iniciou os estudos de violoncelo em 1959 e ingressou, em 1971, no Conservatório Tchaikovsky de Moscovo, onde foi aluno de Mstislav Rostropovich. Começou a estudar direcção de orquestra com o pai, Leonid Katz, em 1972, e prosseguiu a formação com Leonard Bernstein, em 1982. Concluiu o doutoramento no Conservatório Tchaikovsky em 1979.

Depois de se mudar para França, em 1985, fundou o Shostakovich Trio. Ao longo da carreira, actuou em festivais internacionais e em salas de concerto como o Concertgebouw, em Amesterdão, a Salle Pleyel, em Paris, o Wigmore Hall, em Londres, e o Teatro Bolshoi, em Moscovo. Em 2013, foi cofundador do projecto "Culture without Borders", sob a égide da UNESCO, e, desde 2016, é director artístico do Festival Internacional de Música de Cannes.

Os bilhetes custam 25 euros, com descontos para crianças dos 6 aos 12 anos e jovens dos 13 aos 25 anos. Podem ser adquiridos através da Ticketline, na Loja Gaudeamus, na Rua dos Ferreiros, no Funchal, ou na bilheteira do Centro de Congressos da Madeira, no próprio dia, entre as 16 e as 17h50.

Os alunos do Conservatório – Escola das Artes da Madeira têm entrada gratuita, mediante apresentação do cartão de estudante. As portas da sala abrem às 17 horas e encerram às 17h55.