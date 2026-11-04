37.ª edição das '500 Maiores Empresas da Madeira' junta líderes empresariais

O Savoy Palace acolhe, esta quarta-feira, a partir das 17h30, a 37.ª edição das 500 Maiores Empresas da Madeira, uma iniciativa promovida pelo DIÁRIO que irá reunir algumas das principais figuras do tecido empresarial regional.

O evento, que se afirma como um dos momentos de referência do calendário económico da Região, contará com a presença do secretário de Estado da Economia, João Rui Ferreira, na qualidade de orador convidado.

A cerimónia poderá ser acompanhada em directo, através do dnoticias.pt, que assegurará a transmissão em vídeo do evento, em simultâneo com a TV Madeira. A TSF-Madeira, que celebra hoje o seu 29.º aniversário, também transmite a iniciativa, com destaque para os discursos protocolares e a entrega de prémios.