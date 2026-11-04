PJ alerta para riscos de fraude nos pagamentos 'contactless'

A Polícia Judiciária (PJ) lançou um alerta nas redes sociais para os riscos associados aos pagamentos por aproximação, através da tecnologia 'contactless', apelando aos consumidores para redobrarem os cuidados na utilização dos cartões bancários.

Na publicação, intitulada 'Subtrações automáticas? Não, obrigado!', a autoridade alerta que a rapidez e comodidade deste método de pagamento podem também representar uma oportunidade para a fraude, sobretudo quando os utilizadores não confirmam o montante apresentado no terminal.

A PJ explica que, através da tecnologia NFC, os pagamentos por aproximação dispensam, em determinadas circunstâncias, a introdução do código PIN, o que exige uma atenção redobrada por parte dos consumidores.

"Um segundo de distracção pode custar-lhe dinheiro", alerta a Polícia Judiciária, sublinhando que pagar sem verificar o valor apresentado pode abrir caminho a operações que não foram autorizadas.

Como forma de prevenção, a autoridade recomenda que os consumidores confirmem sempre o montante indicado no visor do terminal, verifiquem se corresponde à compra que pretendem efectuar e só depois aproximem o cartão do leitor.

A Polícia Judiciária apela ainda a que qualquer operação não autorizada seja denunciada de imediato, reforçando a importância da protecção dos cartões bancários e da vigilância durante os pagamentos.