"Coletes amarelos" convocam marchas para este sábado em Paris

O coletivo francês "coletes amarelos" convocou hoje novas mobilizações para este sábado em Paris, apesar da oposição das autoridades locais.

O movimento promete marcar uma nova jornada de marchas contra o Governo francês, motivada pelo elevado custo de vida e a degradação dos serviços públicos.

O grupo, que surgiu em 2018 como uma oposição firme ao aumento dos preços dos combustíveis, afirmou que "desobedecerá" às diretrizes da prefeitura de polícia de Paris e apelou à população para aderir aos protestos na praça da Concórdia, localizada no centro da cidade.

"Amanhã [sábado], estaremos na praça às 14:00 e aí permaneceremos até às 19:00", declarou Benjamin Ball, membro do comité coordenador dos "coletes amarelos".

"Estamos a encorajar um processo massivo de desobediência civil e a pedir às pessoas que não sigam as rotas alternativas impostas pela polícia", acrescentou.

Neste contexto, Ball esclareceu que existe um "espaço para a democracia e para a república" e, por outro lado, um "caminho de deriva autoritária, representado por Emmanuel Macron", como relata o jornal Le Figaro.

Salientou que os percursos estabelecidos para as manifestações são definidos, "passo a passo, pelo próprio Presidente".

"Por isso, vamos desobedecer, e vamos fazê-lo num local simbólico como a praça da Concórdia", explicou.

O apelo surge quando persistem os protestos por toda a França contra o governo, motivados pelos cortes na educação, pelo elevado custo de vida e pela situação da habitação, entre outras reivindicações.

Hoje, os advogados de vários manifestantes feridos ameaçaram levar o ministro do Interior, Laurent Nuñez, a tribunal.