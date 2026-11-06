Nova carreira SIGA liga Funchal ao Cristo Rei a partir de segunda-feira

Uma nova carreira do serviço de transportes públicos SIGA, com o número 560, começa a funcionar na próxima segunda-feira e assegura a ligação entre o Funchal, o Garajau e a zona do Cristo Rei, no Caniço.

Segundo comunicado remetido, a nova ligação pretende reforçar a oferta de transporte público numa área do concelho de Santa Cruz marcada pelo crescimento residencial e turístico, melhorando as condições de acessibilidade e mobilidade da população.

Com partida junto à zona do Teleférico, na Zona Velha do Funchal, a carreira seguirá pela Rua Brigadeiro Oudinot e Campo da Barca, entrando posteriormente na Via Rápida até à saída do Garajau. O percurso continuará pela Estrada do Garajau e pela Estrada do Cristo Rei, terminando junto ao Café Jardim, nas proximidades da Quinta Splendida.

Algumas circulações serão prolongadas até aos Reis Magos, abrangendo igualmente as zonas dos Picos e do Edifício Ventura.

A carreira 560 contará com oito circulações diárias em dias úteis durante o período escolar, sete durante as férias escolares e duas aos sábados, domingos e feriados, garantindo ligações nos dois sentidos.

A criação deste serviço resulta de uma adenda ao contrato de concessão do transporte público rodoviário de passageiros, celebrada este ano entre o Governo Regional, através da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, e a operadora CAM. No âmbito deste processo, o IMT, IP-RAM desenvolveu, em articulação com a operadora, os trabalhos de revisão e adequação da rede que permitiram concretizar a nova ligação, em resposta às necessidades de mobilidade identificadas naquela zona do concelho de Santa Cruz.

A adenda ao contrato contempla igualmente outras medidas de reforço da rede de transportes públicos na Madeira e no Porto Santo. Entre as alterações previstas estão o aumento das circulações do Aerobus, que assegura a ligação entre o Aeroporto e o Funchal, o reforço da oferta no eixo Machico–Santa Cruz–Funchal e a melhoria das ligações e dos serviços de transporte escolar nos concelhos de Santana e do Porto Santo.

Com estas medidas, o Governo Regional pretende adequar a oferta de transporte público ao aumento da procura e às necessidades da população, através de uma rede mais abrangente e acessível.

Os horários e as paragens da nova carreira 560 já podem ser consultados nos canais de informação do SIGA, https://siga.madeira.gov.pt/horarios/6005.