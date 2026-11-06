Gasolina desce 2,4 cêntimos e gasóleo sobe 2 cêntimos na Madeira

A partir de segunda-feira, dia 9 de Novembro, a gasolina sem chumbo 95 passa a custar 1,937 euros por litro, menos 2,4 cêntimos do que esta semana - o preço máximo está fixado em 1,961 euros.

Em sentido contrário, o gasóleo rodoviário regista um aumento de 2 cêntimos por litro, passando dos actuais 2,125 euros para 2,145 euros.

Também o gasóleo colorido e marcado fica mais caro, com uma subida de 2 cêntimos, passando de 1,677 euros para 1,697 euros por litro.

Os novos preços máximos entram em vigor na segunda-feira, 9 de Novembro, e mantêm-se até domingo, dia 15 deste mês.

A actualização significa que abastecer um depósito de 50 litros de gasolina custará menos 1,20 euros, enquanto um abastecimento equivalente de gasóleo rodoviário ficará um euro mais caro, considerando os respectivos preços máximos.