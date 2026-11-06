Santa Cruz reforça meios de resposta municipal perante a chegada da depressão Bruna

A Câmara Municipal de Santa Cruz está a reforçar o dispositivo operacional de resposta às condições meteorológicas adversas previstas para os próximos dias, devido à passagem da depressão Bruna pela Região.

Depressão Bruna traz chuva forte e rajadas até 130 km/h à Madeira IPMA prevê períodos de precipitação persistente e por vezes forte entre sábado e domingo, com o vento a atingir 100 km/h nas zonas baixas e 130 km/h nas terras altas. Costa sul da Madeira poderá registar ondas entre 3,5 e 4,5 metros

A preparação foi tema de um briefing operacional que contou com a participação da presidente da autarquia, Élia Ascensão, e do vice-presidente, João Aragão, e que teve como objectivo reforçar a articulação entre os serviços municipais e os agentes de Protecção Civil.

Segundo a informação divulgada pelo município nas redes sociais, o encontro procurou garantir a prontidão e a capacidade de resposta dos meios municipais, com especial atenção à segurança de pessoas e bens. A decisão surge na sequência das previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que apontam para períodos de chuva por vezes forte, possibilidade de trovoada, vento intenso e agravamento da agitação marítima.

Aviso laranja para chuva e vento entre sábado e domingo IPMA confirma, com avisos, toda a Região será assolado pela depressão 'Bruna' que deve trazer precipitação persistente, por vezes forte e acompanhada de trovoada, e rajadas que podem atingir os 130 km/h nas regiões montanhosas e 100 km/h nas costas

Perante este cenário, a autarquia deixa um conjunto de recomendações à população, apelando à limpeza dos sistemas de drenagem e escoamento de águas e à recolha ou fixação de objectos que se encontrem no exterior.

O município aconselha ainda a população a redobrar os cuidados nas deslocações, evitando zonas inundadas ou de encosta, bem como a manter distância da orla costeira e de locais expostos à agitação marítima.

A Câmara Municipal pede também que sejam respeitadas a sinalização e as indicações das autoridades, garantindo que continuará a acompanhar a evolução da situação e a assegurar a articulação dos meios necessários para uma resposta eficaz.