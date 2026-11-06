Mau tempo trava resgate aéreo de turista no Pico do Areeiro

Uma mulher de 24 anos, de nacionalidade belga, ficou ferida na sequência de uma queda da própria altura, esta tarde, no percurso pedestre PR1, entre o Pico do Areeiro e o Pico Ruivo, na zona do Faial, em Santana. Apesar da mobilização do helicóptero do Serviço Regional de Protecção Civil (SRPC), as condições meteorológicas adversas impediram o resgate por via aérea.

O alerta foi recebido pelo Comando Regional de Operações de Socorro pelas 16h06, tendo sido mobilizados 13 operacionais e três viaturas dos Bombeiros de Santana e do Corpo de Polícia Florestal, além do meio aéreo, com um recuperador.

A extracção da vítima até à estrada foi realizada por via terrestre, com recurso a uma equipa de Salvamento em Grande Ângulo.

A mulher apresentava suspeita de fractura num membro inferior e será posteriormente transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.