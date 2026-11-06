Depressão Bruna traz chuva forte e rajadas até 130 km/h à Madeira

A depressão Bruna deverá provocar períodos de chuva persistente e por vezes forte, vento intenso e agravamento da agitação marítima no arquipélago da Madeira durante este fim-de-semana, alertou esta sexta-feira o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o comunicado meteorológico divulgado hoje, a passagem de ondulações frontais associadas à depressão deverá afectar a Região nos dias 7 e 8 de Novembro, podendo a precipitação ser ocasionalmente acompanhada de trovoada.

O período mais crítico, no que diz respeito à chuva, está previsto entre o final da tarde de sábado e o início da manhã de domingo, altura em que poderão ocorrer episódios de precipitação mais intensa. O vento também deverá intensificar-se a partir de sábado, soprando de moderado a forte do quadrante sul, com rajadas que poderão atingir os 100 quilómetros por hora. Nas terras altas, os valores poderão chegar aos 130 quilómetros por hora.

A situação meteorológica deverá ainda provocar um agravamento da agitação marítima na costa sul da ilha da Madeira, com ondas entre 3,5 e 4,5 metros previstas entre a tarde de domingo e o início da manhã de segunda-feira, dia 9.

Face às condições previstas, o IPMA emitiu avisos meteorológicos de nível laranja e amarelo para precipitação, vento e agitação marítima, recomendando o acompanhamento das actualizações dos avisos e da informação meteorológica.

Aviso laranja para chuva e vento entre sábado e domingo IPMA confirma, com avisos, toda a Região será assolado pela depressão 'Bruna' que deve trazer precipitação persistente, por vezes forte e acompanhada de trovoada, e rajadas que podem atingir os 130 km/h nas regiões montanhosas e 100 km/h nas costas

A depressão Bruna encontra-se centrada a norte do arquipélago dos Açores, integrada numa vasta região depressionária onde deverão formar-se vários núcleos nos próximos dias.

Segundo o IPMA, pelas 18 horas de sábado, a depressão deverá localizar-se aproximadamente nas coordenadas 38°N e 22°W, com uma pressão atmosférica central de 984 hPa.