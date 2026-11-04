Mau tempo previsto para o fim-de-semana volta a adiar cortejo da Festa da Castanha

O tradicional cortejo alegórico da edição deste ano da Festa da Castanha, no Curral das Freiras, voltou a ser adiado devido ao mau tempo previsto para o próximo fim-de-semana. O desfile fica, agora, agendado para o próximo dia 14 de Novembro.

A decisão foi anunciada pela Casa do Povo do Curral das Freiras, entidade resposável pela organização do evento, que reagendou o desfile para as 12 horas, estando o alinhamento dos participantes previsto a partir das 10h30.

A organização lamenta os transtornos causados ao público, participantes e parceiros, mas justifica o adiamento com a necessidade de garantir as devidas condições de segurança e bem-estar de todos os envolvidos, bem como preservar a qualidade e o brilho que caracterizam esta celebração tradicional.