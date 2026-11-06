Dois passageiros britânicos resgatados de navio ao largo da Madeira

Dois passageiros de nacionalidade britânica foram resgatados, esta sexta-feira, do navio de passageiros Marella Voyager, na sequência de problemas médicos, em duas operações coordenadas pela Marinha ao largo da Madeira.

De acordo com um comunicado divulgado pela Marinha, a primeira situação ocorreu quando a embarcação navegava a cerca de 200 milhas náuticas, aproximadamente 370 quilómetros, a nordeste do Funchal. Na altura, o navio contactou o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa), através de telefone satélite, para informar que um passageiro apresentava um quadro de hipotensão e uma infecção urinária.

Após avaliação pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes Marítimos (CODUMAR), foi determinado o resgate médico, tendo o passageiro sido retirado da embarcação e encaminhado para uma unidade hospitalar.

Já depois do desembarque do primeiro paciente, o Marella Voyager voltou a solicitar assistência médica, desta vez ao Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal (MRSC Funchal).

A segunda operação ocorreu quando o navio se encontrava a cerca de 70 milhas náuticas, aproximadamente 130 quilómetros, a norte do Funchal, envolvendo uma passageira de 82 anos que apresentava uma fractura na anca. Também neste caso, após avaliação médica, foi determinado o resgate, tendo a mulher sido transportada para uma unidade hospitalar.

As duas operações foram realizadas em estreita coordenação com a Força Aérea Portuguesa, através do RCC Lisboa, que empenhou, por duas vezes, um helicóptero EH-101..