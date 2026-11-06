PS-Madeira debate problemas do Serviço Regional de Saúde este sábado

O Grupo Parlamentar do Partido Socialista promove, este sábado, 7 de Novembro, pelas 10 horas, no Espaço IDEIA, junto à Assembleia Legislativa da Madeira, umas Jornadas Parlamentares subordinadas ao tema ‘Saúde sem Barreiras’.

A iniciativa pretende reunir profissionais de diferentes áreas da saúde para debater os problemas crónicos do Serviço Regional de Saúde e identificar possíveis respostas para as dificuldades existentes.

Entre os oradores convidados estão Lídia Ferreira, do Sindicato Independente dos Médicos, Juan Carvalho Ascensão, presidente do Sindicato dos Enfermeiros da Madeira, Mathieu Santos, enfermeiro da área da saúde mental do Hospital dos Marmeleiros, Luís Filipe Correia, médico dentista, e Diana Silva, representante regional da Ordem dos Nutricionistas.

A sessão de abertura estará a cargo da presidente do PS-Madeira, Célia Pessegueiro, cabendo o encerramento ao líder parlamentar socialista, Paulo Cafôfo.