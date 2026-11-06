ADN exige explicações sobre refinanciamento da dívida

O ADN Madeira questiona a decisão do Governo Regional de refinanciar 240 milhões de euros de dívida, inicialmente prevista para amortização em 2027, prolongando os pagamentos por cerca de 15 anos, até 2042.

Para o partido o Executivo deve esclarecer os encargos totais da operação e as consequências para as próximas gerações.

O ADN lembra que mais de 53 mil madeirenses estão em risco de pobreza ou exclusão social e que 41,8% da população não conseguia, em 2025, suportar uma despesa inesperada de 632 euros.

A estrutura partidária salienta que o refinanciamento não representa automaticamente um aumento da dívida em 240 milhões de euros, mas alerta para os juros e comissões associados, incluindo 1,7 milhões de euros em comissões iniciais.

"Ganhar tempo não é o mesmo que poupar dinheiro", sustenta o partido, exigindo uma comparação entre os custos dos empréstimos antigos e dos novos.

Mara Faria, que assina o comunicado, considera que a Região precisa de respostas na habitação, saúde e rendimentos, defendendo que o Governo deve prestar contas sobre os compromissos financeiros assumidos.