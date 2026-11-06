Jesus anuncia convocados de Portugal após o adeus de Ronaldo

O selecionador Jorge Jesus divulga hoje a lista de convocados de Portugal para os últimos dois jogos na fase de qualificação da Liga das Nações de futebol, um dia após o abandono oficial de Cristiano Ronaldo.

Já com o avançado de 41 anos indisponível para voltar a representar a equipa das 'quinas', as escolhas de Jesus para os duelos com a Dinamarca, em Braga, em 14 de novembro, e o País de Gales, em Cardiff, em 17, no fecho do grupo A4, serão conhecidas numa conferência de imprensa agendada para as 12:00, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Até quinta-feira, a grande dúvida na lista de convocados do selecionador nacional seria a presença ou não de Cristiano Ronaldo, mas o agora ex-capitão de Portugal antecipou-se e anunciou o final da sua carreira internacional após 23 anos, 234 jogos e 146 golos.

Já nesta Liga das Nações, em que Portugal é detentor do título, Ronaldo foi titular na estreia frente ao País de Gales (1-0), em Alvalade, e suplente não utilizado em Oslo, na Noruega (2-1), apesar de ter estado largos minutos a aquecer fora de campo.

Em 30 de setembro, 24 horas antes do duelo com Dinamarca, que Portugal viria a vencer (4-2), Ronaldo abandonou o estágio da seleção nacional, em Copenhaga, em choque com Jorge Jesus, acabando pouco mais de um mês depois por confirmar o 'adeus' a Portugal.

Com o 'caso' Ronaldo fechado, Jesus estará agora 100% concentrado em garantir o primeiro lugar do Grupo A4, já depois de ter assegurado o apuramento para os quartos de final no inicio de outubro com a Noruega (2-1), no Porto.

O treinador de 72 anos já sabe que não vai poder contar com Francisco Conceição, que recebeu uma suspensão de três jogos por ter sido expulso frente à Noruega, castigo que foi reforçado pela UEFA devido ao mau comportamento do jogador após ter visto o cartão vermelho.

O lateral João Cancelo, suspenso por uma partida devido a acumulação de amarelos, poderá ser poupado pelo selecionador nacional, enquanto o esquerdino Nuno Mendes está em dúvida, devido a problemas físicos, e abre uma porta a uma possível surpresa nas laterais.

Matheus Nunes, a atuar com regularidade no Manchester City, pode regressar, embora jogue na direita, o que obrigaria a uma possível adaptação de Diogo Dalot ou Cancelo, ou então Jesus poderá mesmo surpreender com uma cara nova.

Gustavo Varela, com 11 golos em jogos no Monza e um dos melhores marcadores em Itália, poderá viver a primeira chamada, ainda agora com a vaga deixada por Ronaldo, numa lista na qual também poderá estar Rodrigo Mora, em grande forma da Roma.

Na defesa, Gonçalo Inácio, sem qualquer minuto no estágio de setembro, poderá ter o seu lugar em risco, com António Silva, titular absoluto no Bournemouth, a poder estar perto do regresso.