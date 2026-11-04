Corte de água durante seis horas na Estrada Monumental e Travessa da Ajuda

O abastecimento de água será interrompido esta quinta-feira, 5 de Novembro, na Estrada Monumental e na Travessa da Ajuda, no Funchal, devido a uma intervenção inadiável na rede de distribuição, informa a CMF.

De acordo com a nota da Câmara Municipal do Funchal emitida esta manhã, o corte terá início às 09h30 e deverá prolongar-se por cerca de seis horas.

A interrupção abrangerá a Estrada Monumental, entre os números 348 e 380, e a Travessa da Ajuda.

O município informa que foram adoptadas medidas para reduzir o número de consumidores afectados e a duração dos trabalhos. O trânsito na zona também foi reorganizado para minimizar os constrangimentos provocados pela intervenção.