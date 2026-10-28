Viatura em chamas na Avenida da Madalena
Uma viatura ligeira incendiou-se, esta manhã, na Avenida da Madalena, no Funchal, provocando danos materiais.
Para o local foram accionados os Bombeiros Sapadores do Funchal, que mobilizaram duas viaturas e oito elementos para combater o incêndio. Apesar do aparato da ocorrência, não há registo de feridos, tendo-se verificado apenas danos materiais na viatura.
Para já, não são conhecidas as causas que estiveram na origem do incêndio.
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