Viatura em chamas na Avenida da Madalena

Uma viatura ligeira incendiou-se, esta manhã, na Avenida da Madalena, no Funchal, provocando danos materiais.

Para o local foram accionados os Bombeiros Sapadores do Funchal, que mobilizaram duas viaturas e oito elementos para combater o incêndio. Apesar do aparato da ocorrência, não há registo de feridos, tendo-se verificado apenas danos materiais na viatura.

Para já, não são conhecidas as causas que estiveram na origem do incêndio.