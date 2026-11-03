Princípio de incêndio em viatura na Estrada da Fundoa

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram alertados, ao início da tarde, para um princípio de incêndio numa viatura ligeira, na Estrada da Fundoa, acima dos Viveiros, no Funchal.

Para o local foi mobilizado um veículo pesado de combate a incêndios, com cinco operacionais.

À chegada dos bombeiros, o fogo estava praticamente extinto, graças à intervenção de um camionista, que utilizou o extintor do veículo pesado para controlar as chamas.

Os ocupantes da viatura ligeira encontravam-se no exterior e não sofreram ferimentos.