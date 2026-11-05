Benfica bate Lech Poznan e mantém-se no grupo de líderes

O Benfica manteve hoje o pleno de vitórias na Liga Europa de futebol, ao impor-se em casa aos polacos do Lech Poznan, por 3-1, em jogo da quarta jornada da fase de liga da competição.

No Estádio da Luz, em Lisboa, golos de Rafa Silva, aos seis minutos, Prestianni (67) e Sudakov (90) garantiram o quarto triunfo dos 'encarnados' na prova, numa partida em que Leo Bengtsson (72) reduziu para os visitantes, ainda sem vitórias

O Benfica segue no topo da tabela, com 12 pontos, em igualdade com o Bournemouth e o Ferencvaros, enquanto o Lech Poznan é 35.º e penúltimo, com um.