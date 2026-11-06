Ronaldo domina a imprensa no adeus à Selecção Nacional

O anúncio da saída de Cristiano Ronaldo da Selecção Nacional, ao fim de 23 anos, 234 jogos e 146 golos, marca esta sexta-feira, 6 de Junho, as primeiras páginas dos jornais nacionais. O capitão português concentra os principais títulos e homenagens, com os diários desportivos a destacarem a dimensão da sua carreira e a emoção da despedida. A actualidade política, a habitação, a economia e os resultados eleitorais nos Estados Unidos completam o noticiário.

No semanário Expresso, o adeus de Cristiano Ronaldo à Selecção surge em destaque na edição, com o título "234 jogos e 146 golos depois, Ronaldo diz adeus à seleção", numa edição que também aborda a proposta de criação de um Governo de Bloco Central, o consumo de medicamentos para emagrecer, a protecção de crianças em risco e a possibilidade de o Irão estar por detrás de ciberataques na Europa. O jornal dá ainda atenção aos protestos no Rossio, à situação dos anarquistas que integram a acampada, à produção de azeite, à eventual instalação de uma fábrica de baterias da BYD em Matosinhos e à entrada de cocaína na Europa através da costa portuguesa. Na vertente internacional, analisa as consequências das eleições intercalares norte-americanas e os desafios que se colocam à Europa.

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No também semanário Nascer do Sol é a opinião de Rui Santos que fala do adeus a Cristiano. "Um grande campeão até na despedida. Até já!" destaca o jornal nesta edição que reúne ainda temas como a saída do braço-direito de Luís Neves da Polícia Judiciária, na sequência de um inquérito-crime, e a alegada hipoteca da RTP por Nicolau Santos em 12 milhões de euros. O jornal noticia também a deslocação do Ministério Público ao Brasil para estudar os métodos de organizações criminosas como o Comando Vermelho e o PCC. Em entrevista, Marcelo Mathias, embaixador, considera que "Quando as nações são fracas, a Europa não pode ser forte", enquanto Paulo Trigo Pereira defende um pacto para a habitação a dez anos. A edição inclui ainda a contestação dos moradores ao novo aeroporto e uma entrevista a Carlos Tavares sobre a necessidade de ir além da construção de novas habitações.

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Nos diários, o Correio da Manhã escreve "Obrigado Ronaldo" como manchete, numa edição que assinala a despedida do capitão português da Selecção Nacional. A actualidade judicial também está em evidência, com o caso da Operação Influencer e a notícia de que escutas terão trocado António Costa por "Anselmo", sem que o erro fosse detectado pela Justiça durante três anos. O jornal destaca ainda a recusa de uma indemnização superior a 400 mil euros por parte da família de uma vítima do acidente do Elevador da Glória, um caso de roubo envolvendo um amigo de "Macaco" e a subida do salário mínimo nacional para 970 euros em 2027. No desporto, o Benfica venceu o Lech Poznan por 3-1, mantendo-se invicto na Liga Europa.

No Público é "O fim de uma era. O adeus de Cristino Ronaldo à seleção não fez justiça a CR7" como título escolhido para assinalar a saída do internacional português, numa edição que aborda também a crise na habitação, com o PS a afastar um acordo e o Chega à espera de sinais no Orçamento do Estado. O jornal publica uma entrevista sobre a realizadora Kelly Reichardt, a quem o festival Leffest dedica uma retrospectiva integral, e analisa os resultados das eleições intercalares nos Estados Unidos, que estão a acelerar a corrida às presidenciais de 2028.

O Jornal de Notícias diz "Obrigado, Ronaldo" como homenagem ao capitão da Selecção Nacional, que encerra um percurso de mais de duas décadas ao serviço de Portugal. Entre os restantes temas, destaque para a vigilância da Polícia Judiciária a elementos neonazis impedidos de sair da Alemanha, na Póvoa, e para um prédio em risco de colapso em Perafita, Matosinhos, que deixa famílias sem habitação. O jornal chama ainda a atenção para o novo plano para as doenças raras, que continua por concretizar mais de um ano e meio depois, e para as falsas ameaças de bomba que obrigaram 25 aviões a aterrar na Europa.

E no Diário de Notícias escreve-se "Ronaldo. Maior jogador da história de Portugal decidiu que é tempo de caminhar sozinho. FPF prepara-se para o adeus de um ativo que vale 850 milhões", como o principal destaque da edição. O jornal recupera também os 23 anos de Cristiano Ronaldo na Selecção, com seis Europeus, seis Mundiais e uma carreira marcada por 234 jogos e 146 golos, e aborda os investimentos do futebolista nos sectores hoteleiro, da saúde, tecnologia, indústria, comunicação social e desporto. Fora do futebol, a edição destaca o peso da indústria nos despedimentos, a gestão política da crise das acampadas, as críticas nas reuniões do Chega e do PS com o Governo sobre habitação e a corrida presidencial norte-americana de 2028. O regresso do Papa Leão XIV à América Latina, o Fórum Atlântico e Lusofonia e o festival Leffest completam os temas em destaque.

Nos especializados em economia apenas o Negócios foge ao tema dominante. Falam da abertura da possibilidade de isenção de mais-valias por parte do Governo é o principal destaque da edição. O jornal aborda também os investimentos previstos nas áreas das Infra-estruturas e da Habitação, os três mil pensionistas que terão uma redução na pensão e no subsídio, sem efeitos retroactivos, e a evolução do crédito bancário, que funciona como protecção para a banca num cenário de descida das taxas de juro. Nas bolsas, os receios em torno da inteligência artificial provocaram a maior queda do Nasdaq desde 2020. A edição inclui ainda uma entrevista a Juan Carlos Andrade, vice-presidente da Câmara de Petróleo da Venezuela, sobre os obstáculos ao investimento no país, e uma reportagem sobre o apoio financeiro dos pais à compra de casa pelos filhos.

Mas O Jornal Económico que tem o tema da habitação a dominar a abertura, com a notícia de que o Banco de Fomento já dispõe de uma linha de financiamento para a construção de 12 mil casas, não foge a Ronaldo. Os banqueiros defendem licenciamentos mais rápidos, enquanto seis bancos acumulam lucros superiores a quatro mil milhões de euros nos primeiros nove meses do ano e a Caixa regista um crescimento de 2,5%, para 1,4 mil milhões. O jornal destaca ainda o desempenho das conservas portuguesas nos mercados internacionais, a entrevista a Isabel Capeloa Gil sobre a necessidade de o País apostar na criação de empresas de dimensão internacional e a conversa com Sandra Maximiano, presidente da Anacom, sobre concorrência e investimento. A saída do líder da EDP, a mudança de Governo do Novobanco pelo BPCE e a aquisição da GamaLife por 400 milhões de euros também merecem atenção. Ronaldo surge igualmente na última página do JE, com a revelação de que tentou evitar a chamada à Selecção, mas que Jorge Jesus iria convocá-lo.

Por fim, os mais expressivos, O Jogo fala em "Herói do mar. Cristiano Ronald encerra trajeto na Seleção com adeus emocionado e sem avisar Jorge Jesus" é a manchete, acompanhada por uma declaração do próprio futebolista: "Há uma imagem que levarei sempre comigo: o momento em que começa o hino nacional". O jornal dá também destaque à vitória do Benfica por 3-1 frente ao Lech Poznan, na Liga Europa, numa noite de pleno de triunfos europeus, apesar de um pequeno susto. O percurso do Torreense na Liga Conferência, com a vitória por 3-2 frente ao Ararat, também está em evidência. No FC Porto, o laboratório regista uma patente na Europa, enquanto no Sporting Fonseca foi às compras acompanhado por um jogador.

O A Bola escreve "E7erno" na manchete escolhida para homenagear Cristiano Ronaldo, num jogo de palavras que associa a eternidade da carreira do internacional português ao número 7 que o acompanha. A edição destaca ainda o triunfo do Benfica por 3-1 frente ao Lech Poznan, que garante o pleno de vitórias da equipa na Liga Europa, e a declaração de Marco Silva: "Vitória justa, fomos a melhor equipa". O Torreense também merece destaque, depois de vencer o Ararat por 3-2, em mais um triunfo épico na sua campanha europeia.

E o Record diz que "Foi incrível. Ronaldo diz adeus à seleção e deixa história de encantar" é a manchete, acompanhada pela declaração do capitão: "Chegou a hora de devolver a camisola 7. Portugal estará sempre em mim". O jornal revela que o jogador não respondeu às mensagens recentes do seleccionador, embora fosse hoje convocado, e recupera os números de uma carreira de 23 anos ao serviço da Selecção: um Europeu, duas Ligas das Nações, 234 jogos e 146 golos. Companheiros, dirigentes, políticos e adversários prestam tributo ao capitão nacional. No futebol de clubes, o Sporting prepara a deslocação ao próximo compromisso, com Fonseca a dormir na Academia e a exigir intensidade e compromisso ao plantel. O Benfica venceu o Lech Poznan por 3-1, o Torreense bateu o Ararat por 3-2 e o Sporting de Braga empatou sem golos frente ao Aarhus, na Liga Conferência. No FC Porto, Gabri destacou-se frente ao Nápoles, apesar de ter actuado com febre.