Viatura incendiou-se no Paul da Serra

Uma viatura incendiou-se, esta quarta-feira, enquanto percorria a estrada que liga a Calheta ao Paul da Serra, próximo do Rabaçal.

O incidente, do qual não terá resultado qualquer ferido, ocorreu no sentido ascendente, já na parte final do também designado de Caminho do Lombo Salão, junto ao entroncamento com a Estrada Regional 211.

Um vídeo a que o DIÁRIO teve acesso mostra o carro em chamas e uma pequena explosão. Os Bombeiros Voluntários da Calheta não foram chamados para esta ocorrência. Pelo impacto do fogo, a viatura terá ficado bastante danificada.

Na manhã desta quarta-feira, uma situação semelhante ocorreu na Avenida da Madalena, no Funchal, provocando danos materiais no veículo que ardeu, tal como noticiado pelo DIÁRIO.