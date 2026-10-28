Viatura incendiou-se no Paul da Serra
Uma viatura incendiou-se, esta quarta-feira, enquanto percorria a estrada que liga a Calheta ao Paul da Serra, próximo do Rabaçal.
O incidente, do qual não terá resultado qualquer ferido, ocorreu no sentido ascendente, já na parte final do também designado de Caminho do Lombo Salão, junto ao entroncamento com a Estrada Regional 211.
Um vídeo a que o DIÁRIO teve acesso mostra o carro em chamas e uma pequena explosão. Os Bombeiros Voluntários da Calheta não foram chamados para esta ocorrência. Pelo impacto do fogo, a viatura terá ficado bastante danificada.
Inês Paiva , 28 Outubro 2026 - 10:56
Na manhã desta quarta-feira, uma situação semelhante ocorreu na Avenida da Madalena, no Funchal, provocando danos materiais no veículo que ardeu, tal como noticiado pelo DIÁRIO.
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