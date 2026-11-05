Torreense vence com dois golos no descontos

O Torreense venceu hoje por 3-2 na receção Ararat-Armenia, treinado pelo português Manuel Tulipa, na quarta jornada da fase de liga da Liga Europa de futebol, com dois golos marcados já em período de descontos.

Em Leiria, a equipa lusa, que milita na II Liga e que teve o treinador João Nuno em estreia nas provas europeias, adiantou-se no marcador com um golo de Jorge Aguirre, aos 13 minutos, mas o avançado acabou expulso aos 22 com um vermelho direto.

A formação arménia aproveitou para dar a volta ao resultado, com tentos de Muradyan, aos 41 minutos, e Bruno Wilson, aos 58, antes de também ficar com menos um, por expulsão do guarda-redes João Bravim, aos 76, com a equipa de Torres Vedras a marcar dois golos nos descontos, por Javi Vázquez, aos 90+3, e Drammeh, aos 90+5, para assegurar o triunfo.

Com esta vitória, a segunda na prova, o Torreense segue no 19.º lugar, com seis pontos, enquanto o Ararat-Armenia é 36.º e último, ainda sem pontos.