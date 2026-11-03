Sirenes de ambulâncias vão ouvir-se em quatro concelhos

A circulação de ambulâncias em marcha de emergência vai intensificar-se, esta quarta e quinta-feira, em quatro concelhos da Madeira, devido à realização de exercícios práticos integrados numa acção de formação

De acordo com o Serviço Regional de Protecção Civil (SRPC), os veículos de socorro vão circular nas estradas de Câmara de Lobos, Funchal, Santa Cruz e Machico, utilizando sinais sonoros de emergência, pelo que a população poderá registar uma maior presença destes meios na via pública.

Estamos em formação, não é motivo de alarme. Agradecemos a compreensão e colaboração de todos Serviço Regional de Protecção Civil

A iniciativa insere-se num curso de condução defensiva de ambulância, que está a decorrer no Centro de Formação e Treino da Protecção Civil.