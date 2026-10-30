Incêndio no Jardim da Serra mobilizou 15 bombeiros
Quatro veículos de três corporações combateram as chamas no Caminho do Brasileiro
Um incêndio em mato no Caminho do Brasileiro, na zona das Corticeiras, no Jardim da Serra, mobilizou 15 bombeiros e quatro veículos ao início da noite de quinta-feira.
O alerta foi dado pouco depois das 19 horas, tendo sido accionados os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, com dois veículos e oito operacionais, os Bombeiros Voluntários Madeirenses, com um veículo e dois elementos, e os Bombeiros Sapadores do Funchal, que mobilizaram também um veículo, com cinco operacionais.
As operações de combate às chamas prolongaram-se durante várias horas, tendo o incêndio sido dado como extinto antes da meia-noite.
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