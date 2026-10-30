Incêndio no Jardim da Serra mobilizou 15 bombeiros

Um incêndio em mato no Caminho do Brasileiro, na zona das Corticeiras, no Jardim da Serra, mobilizou 15 bombeiros e quatro veículos ao início da noite de quinta-feira.

O alerta foi dado pouco depois das 19 horas, tendo sido accionados os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, com dois veículos e oito operacionais, os Bombeiros Voluntários Madeirenses, com um veículo e dois elementos, e os Bombeiros Sapadores do Funchal, que mobilizaram também um veículo, com cinco operacionais.

As operações de combate às chamas prolongaram-se durante várias horas, tendo o incêndio sido dado como extinto antes da meia-noite.